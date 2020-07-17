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Регион 17.07.2020 11:58

В ряде городов Ирана усилено присутствие сил правопорядка - газета

Присутствие сотрудников сил правопорядка усилено в ряде городов Ирана, в частности в Тегеране, Исфахане и Бехбахане, сообщает в пятницу издающееся в Лондоне межарабское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на материалы из социальных сетей.

"На видеороликах, опубликованных в социальных сетях внутри Ирана, запечатлены протестующие, скандирующие: "Не бойтесь, не бойтесь! Мы вместе!" некоторые манифестанты выкрикивают лозунги против высшего руководства страны", - пишет газета.

По словам собеседника из Тегерана, с которым корреспонденты издания связались по телефону, "народ обозлен, экономика находится в упадке, выживать невозможно".

"Аш-Шарк аль-Аусат" напоминает, что в ноябре прошлого года протесты, в которых, по некоторым данным, погибли более тысячи человек, начались с требований экономического характера, но затем обрели политическое звучание.

Экономика Ирана испытывает постоянное давление вследствие санкций США. Ситуация значительно ухудшилась после начала эпидемии COVID-19 в стране, отмечает газета.

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Тэги: ИРАН, ГОРОДА, ПОЛИЦИЯ, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]