В ряде городов Ирана усилено присутствие сил правопорядка - газета

Присутствие сотрудников сил правопорядка усилено в ряде городов Ирана, в частности в Тегеране, Исфахане и Бехбахане, сообщает в пятницу издающееся в Лондоне межарабское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на материалы из социальных сетей.

"На видеороликах, опубликованных в социальных сетях внутри Ирана, запечатлены протестующие, скандирующие: "Не бойтесь, не бойтесь! Мы вместе!" некоторые манифестанты выкрикивают лозунги против высшего руководства страны", - пишет газета.

По словам собеседника из Тегерана, с которым корреспонденты издания связались по телефону, "народ обозлен, экономика находится в упадке, выживать невозможно".

"Аш-Шарк аль-Аусат" напоминает, что в ноябре прошлого года протесты, в которых, по некоторым данным, погибли более тысячи человек, начались с требований экономического характера, но затем обрели политическое звучание.

Экономика Ирана испытывает постоянное давление вследствие санкций США. Ситуация значительно ухудшилась после начала эпидемии COVID-19 в стране, отмечает газета.