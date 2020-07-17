Fitch подтвердит в июле рейтинг Азербайджана на уровне «ВВ+», в ноябре может изменить прогноз на «стабильный» - ГПБ

Международное агентство Fitch Ratings, по итогам планового пересмотра в пятницу, вероятно, подтвердит суверенный рейтинг Азербайджана на уровне «ВВ+» (прогноз «негативный»), считают аналитики российского «Газпромбанк».
Согласно обзору банка, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», основными аргументами в пользу такого решения в Газпромбанк считают: макроэкономическую стабильность и высокую обеспеченность международными резервами, несмотря на внешние кризисные явления. Вместе с тем, благодаря восстановлению цен на нефть и ослаблению девальвационных ожиданий населения, Азербайджан приблизился к выполнению одного из условий возможного повышения рейтинга от Fitch.
«После всплеска в марте, связанного с повышенными девальвационными ожиданиями населения, спрос на иностранную валюту на аукционах азербайджанского Центробанка нормализовался благодаря коммуникационной политике ЦБ и правительства Азербайджана, транслирующей намерение поддерживать стабильный курс, несмотря на внешние негативные явления, и достаточность резервов для этого. По итогам аукциона 14 июля объем продаж валюты составил $56,6 млн, что в 5,7 раза ниже пикового объема продаж 10 марта ($323 млн). Поддержку азербайджанскому манату продолжают оказывать постепенное восстановление цен на нефть и инструменты ЦБА, регулирующие ликвидность в национальной валюте», - указывается в обзоре банка.
Аналитики банка считают, что в условиях внешних кризисных явлений Азербайджан остается одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ и обладает достаточными ресурсами для поддержки национальной валюты. По состоянию на 1 июля, золотовалютные резервы ЦБ Азербайджана с учетом активов Госнефтефонда составили $49,6 млрд, превысив 100% ВВП и покрывая 57,5 месяцев импорта.
Нефтяной шок, в связи с которым в апреле прогноз по рейтингу Fitch был изменен на «негативный», исчерпан. Ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась, о чем говорит сохранение тенденции роста цен на нефть после вчерашнего решения ОПЕК+ ослабить ограничения добычи в августе в условиях восстановления спроса.
«Цена на нефть марки Brent выросла более чем в два раза с минимального уровня середины апреля, когда Fitch понизило прогноз. При этом последовательная политика ЦБ Азербайджана по сохранению стабильного курса маната в условиях резкого снижения цен на нефть позволит предотвратить рост девальвационных ожиданий населения в случае повторных нефтяных шоков и таким образом обеспечить макроэкономическую стабильность. Поэтому мы ожидаем подтверждения 17 июля агентством Fitch рейтинга Азербайджана на уровне «ВВ+» с «негативным» прогнозом, но, учитывая стабилизацию цен на нефть и нормализацию ситуации на внутреннем валютном рынке, не исключаем возврата прогноза «стабильный» по итогам следующего пересмотра в ноябре", - подчеркивается в обзоре.
А.Мамедов
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