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Дальнее зарубежье 17.07.2020 11:52

В сирийской провинции Хама сбиты беспилотники неизвестного происхождения

Системы ПВО Сирии в провинции Хама в ночь на пятницу перехватили несколько беспилотников, которые летели в сторону города Саламия, сообщает портал "Аль-Масдар".

Беспилотники были сбиты до того, как они успели атаковать населенные пункты в этом районе, отмечает портал.

Информация о силах, которые могли запустить беспилотники, пока нет, однако, указывает "Аль-Масдар", они могли принадлежать боевикам, удерживающим часть провинции Идлиб.

Как напоминает портал, в июне в Минобороны Сирии сообщали об отражении воздушной атаки Израиля в этом районе страны.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ХАМА, БЕСПИЛОТНИКИ, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]