В сирийской провинции Хама сбиты беспилотники неизвестного происхождения

Системы ПВО Сирии в провинции Хама в ночь на пятницу перехватили несколько беспилотников, которые летели в сторону города Саламия, сообщает портал "Аль-Масдар".

Беспилотники были сбиты до того, как они успели атаковать населенные пункты в этом районе, отмечает портал.

Информация о силах, которые могли запустить беспилотники, пока нет, однако, указывает "Аль-Масдар", они могли принадлежать боевикам, удерживающим часть провинции Идлиб.

Как напоминает портал, в июне в Минобороны Сирии сообщали об отражении воздушной атаки Израиля в этом районе страны.