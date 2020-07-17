Белоруссия продолжает переговоры с Газпромом о снижении цены на газ в 2020г и 2021г - министр

Белоруссия продолжает переговоры с "Газпромом" о снижении цены на газ в 2020 и 2021 годах, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич журналистам в Минске в пятницу.
"Вопрос есть, переговоры продолжаются (по цене на газ на 2020 год - ИФ). В данной ситуации переговоры по ценообразованию ведутся, и это касается и 2021 года. И они будут вестись", - сказал Каранкевич.
Отвечая на вопрос, до какого уровня Минск предлагает снизить цену на газ, министр отметил, что сейчас какую-то конкретную информацию "сказать не могу". "Но это предмет переговоров. Вопросы ведутся по ценообразованию на природный газ, чтобы эта цена была конкурентоспособная и, в первую очередь, для наших субъектов хозяйствования. Переговоры не заканчиваются. Вопрос на 2021 год пока еще открыт", - подчеркнул он.
Каранкевич отказался комментировать спор Минска и Москвы о калорийности газа, отметив, что "это вопрос субъектов хозяйствования, и он обсуждается в рамках субъектов хозяйствования".
Как сообщалось, в двусторонних отношениях Минска и Москвы по-прежнему остается проблемным вопросом спор о цене на российские энергоносители для Белоруссии.
Официальный Минск с конца 2019 года предлагает снизить цену на газ для республики, поскольку газ подешевел на спотовых рынках в Европе на фоне резкого снижения мировых цен на нефть. Лукашенко неоднократно в последнее время говорил о наличии на рынке альтернативы российскому газу.
Минск ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа. Годовой контракт на поставку газа в Белоруссию по $127 за 1 тыс. кубометров был заключен 14 февраля 2020 года.
"Газпром" в конце мая заявил, что готов начать переговоры о поставках газа в Белоруссию в 2021 году при соблюдении ценовых условий контракта на 2020 год и погашении белорусской стороной задолженности на $165,6 млн.
В Минске не признают наличие долга и объясняют ситуацию разногласиями сторон в части определения стоимости газа в зависимости от его калорийности.
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