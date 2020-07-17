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Транспорт и связь 17.07.2020 11:58

Импорт легковушек в Азербайджан в I полугодии превысил $248 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-июне 2020 года составил 23,413 тыс. единиц на общую сумму $289 млн 912,36 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число импортируемых автомобилей увеличилось на 24,9%.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 21,917 тыс. (рост на 29,2%) на сумму $247 млн 981,48 тыс.

Кроме этого, в январе-июне в Азербайджан также импортировано 1,345 тыс. единицы (спад на 15,6%) на $21 млн 445,22 тыс. моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 75 единиц моторных транспортных средств спецназначения (спад на 7,4%) на $12 млн 723,84 тыс.

Кроме того, за отчетный период в республику ввезены 76 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 24,%) на $7 млн 761,82 тыс.

Также в январе-июне в страну завезено 82 единицы электрокаров на $4 млн 229,85 тыс.

Как сообщалось ранее, импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 65,2% - до 47,71 тыс. единиц.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]