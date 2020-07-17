Премьеры стран ЕАЭС обсуждают в Минске устранение барьеров в торговле

В Минске началось заседание Евразийского межправительственного совета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", работа межправсовета началась со встречи премьер-министров в узком составе. В дальнейшем планируются переговоры делегаций в расширенном составе.

Как сообщалось, повестка заседания межправсовета ЕАЭС включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС и дальнейшего развития системы маркировки товаров средствами идентификации.

Планируется обсудить ход работы по пресечению нарушений общих правил конкуренции и обеспечению конкуренции на трансграничных рынках Союза. Также предполагается принять решение о начале разработки карт индустриализации и развития агроиндустрии ЕАЭС.

Особое внимание участники заседания уделят комплексному плану мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавируса в странах Союза.