Премьеры стран ЕАЭС обсуждают в Минске устранение барьеров в торговле

В Минске началось заседание Евразийского межправительственного совета.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", работа межправсовета началась со встречи премьер-министров в узком составе. В дальнейшем планируются переговоры делегаций в расширенном составе.
Как сообщалось, повестка заседания межправсовета ЕАЭС включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС и дальнейшего развития системы маркировки товаров средствами идентификации.
Планируется обсудить ход работы по пресечению нарушений общих правил конкуренции и обеспечению конкуренции на трансграничных рынках Союза. Также предполагается принять решение о начале разработки карт индустриализации и развития агроиндустрии ЕАЭС.
Особое внимание участники заседания уделят комплексному плану мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавируса в странах Союза.
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