В Азербайджане возбудили еще одно уголовное дело по факту обстрела ВС Армении приграничных азербайджанских сел

Товузская районная прокуратура возбудила уголовное дело против армянских военнослужащих, совершивших нападение на мирное население села Дондар Гушчу Товузского района, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

«Уголовное дело возбуждено по статье 186.2.2 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества в результате поджога, подрыва или другим общеопасным способом, причинившим значительный ущерб жертве или повлекшим серьезные последствия)», - отмечается в сообщении.

Ведомство сообщает, что будут приняты необходимые и институциональные меры для обеспечения того, чтобы военнослужащие Вооруженных сил Армении предстали перед судом и понесли наказание в соответствии с международным правом.

Ранее Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели мирного жителя в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении на границе: 14 июля в результате артиллерийского огня со стороны ВС Армении в направлении Товузского района Азербайджана погиб житель села Агдам Азиз Азизов, 1944 года рождения.

Х.Насирзаде