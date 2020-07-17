Песков отмечает схожесть стиля Путина и Эрдогана в ведении переговоров

Президент России Владимир Путин всегда незамедлительно выполняет договоренности, достигнутые на переговорах с иностранными коллегами, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Если он что-то обещает, то он это делает незамедлительно", - сказал он в интервью "Авторадио".
"Конечно, когда происходит ситуация, когда со стороны Путина демонстрируется готовность быстро действовать, а со стороны собеседника это все принимает размытые формы, я не думаю, что Путин доволен, потому что его понятие эффективности совсем другое. Это - договориться и быстро сделать", - сказал Песков.
При этом Песков назвал Путина "очень конкретным человеком".
"При всем филигранном владении приемами дипломатии, самой изощренной, он ведет переговоры предельно конкретно, и если речь идет не о визите вежливости и не о контактах ради вежливости, которые тоже случаются, президент конкретно ставит вопросы, и он имеет в виду то, что он говорит", - пояснил он.
По словам Пескова, в этом плане Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган очень похожи.
"Поэтому им удается находить развязки в очень сложных ситуациях, как это было по сирийским делам. И тот и другой отвечают за свои слова. И тот и другой контролируют ситуацию. И тот и другой способен принимать ответственные и быстрые решения, что они и делают", - рассказал пресс-секретарь президента.
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