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Регион 17.07.2020 12:36

Песков отмечает схожесть стиля Путина и Эрдогана в ведении переговоров

Президент России Владимир Путин всегда незамедлительно выполняет договоренности, достигнутые на переговорах с иностранными коллегами, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Если он что-то обещает, то он это делает незамедлительно", - сказал он в интервью "Авторадио".

"Конечно, когда происходит ситуация, когда со стороны Путина демонстрируется готовность быстро действовать, а со стороны собеседника это все принимает размытые формы, я не думаю, что Путин доволен, потому что его понятие эффективности совсем другое. Это - договориться и быстро сделать", - сказал Песков.

При этом Песков назвал Путина "очень конкретным человеком".

"При всем филигранном владении приемами дипломатии, самой изощренной, он ведет переговоры предельно конкретно, и если речь идет не о визите вежливости и не о контактах ради вежливости, которые тоже случаются, президент конкретно ставит вопросы, и он имеет в виду то, что он говорит", - пояснил он.

По словам Пескова, в этом плане Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган очень похожи.

"Поэтому им удается находить развязки в очень сложных ситуациях, как это было по сирийским делам. И тот и другой отвечают за свои слова. И тот и другой контролируют ситуацию. И тот и другой способен принимать ответственные и быстрые решения, что они и делают", - рассказал пресс-секретарь президента.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПЕРЕГОВОРЫ, СТИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]