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Здравоохранение 17.07.2020 16:36

В Белоруссии займутся разработкой вакцины против COVID-19

Межведомственная рабочая группа по разработке вакцины против COVID-19 создана в Национальной академии наук (НАН) Белоруссии, сообщила пресс-служба НАН.

Учредительное заседание группы под руководством председателя президиума НАН Владимира Гусакова состоялось в четверг.

"Участники межведомственной рабочей группы рассмотрели разработанный план мероприятий по созданию вакцины против COVID-19. В ходе проведения заседания было отмечено, что сегодня необходимо создание отечественной научной школы из экспертов для адаптации и оценки существующих и создания новых вакцин против потенциально опасных агентов", - говорится в сообщении.

"Особое внимание было уделено вопросу важности создания отечественной вакцины против COVID -19, поскольку существует зависимость циркулирующих в популяции штаммов от региона", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, добавили там, была рассмотрена возможность формирования дополнительной подпрограммы, посвященной научным исследованиям COVID-19, в государственной программе "Наукоемкие технологии".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, COVID, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]