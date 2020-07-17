В Белоруссии займутся разработкой вакцины против COVID-19

Межведомственная рабочая группа по разработке вакцины против COVID-19 создана в Национальной академии наук (НАН) Белоруссии, сообщила пресс-служба НАН.

Учредительное заседание группы под руководством председателя президиума НАН Владимира Гусакова состоялось в четверг.

"Участники межведомственной рабочей группы рассмотрели разработанный план мероприятий по созданию вакцины против COVID-19. В ходе проведения заседания было отмечено, что сегодня необходимо создание отечественной научной школы из экспертов для адаптации и оценки существующих и создания новых вакцин против потенциально опасных агентов", - говорится в сообщении.

"Особое внимание было уделено вопросу важности создания отечественной вакцины против COVID -19, поскольку существует зависимость циркулирующих в популяции штаммов от региона", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, добавили там, была рассмотрена возможность формирования дополнительной подпрограммы, посвященной научным исследованиям COVID-19, в государственной программе "Наукоемкие технологии".