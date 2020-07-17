В ФРГ не зафиксированы случаи кибератак на компании, разрабатывающие вакцину от Covid

В ФРГ пока не зафиксированы случаи кибератак на компании, разрабатывающие вакцину от коронавируса, сообщил официальный представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

"В Германии пока не были зафиксированы подобные случаи", - сказал Альтер в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что у МВД ФРГ нет собственной информации на этот счет.

Национальный центр кибербезопасности Британии в четверг обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса COVID-19.

По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру. Также эта группировка известна под именами "Герцоги" или "Уютный медведь". По оценкам британских спецслужб, эти хакеры действуют от лица российских спецслужб. Эту оценку также поддержали американские и канадские разведслужбы - Центр безопасности коммуникаций (подразделение Минобороны Канады), министерство внутренней безопасности США, американское Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры и Агентство национальной безопасности.

Лондон и его партнеры полагают, что эти хакеры ведут кампанию, целью которой является воровство интеллектуальной собственности, имеющей высокую ценность, в правительственных учреждениях, в дипломатической сфере, в научных центрах, в области здравоохранения и энергетики.

В Москве эти обвинения отвергают. "Мы не принимаем эти обвинения. Мы не знаем, кто что пытался взламывать в Великобритании, но Россия точно не имеет к этому никакого отношения. Мы сами все время сталкиваемся с попытками совершения киберпреступлений в отношении наших компьютерных баз, наших ведомств. Наши ведомства постоянно отражают эти атаки. Это общая проблема", - заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прозвучавшие накануне из Лондона обвинения.