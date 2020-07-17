Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9355 RUR   0.0238 GBR   2.1361 TRY   0.2479

Цена на нефть

16.07   $/bbl WTI 40.75 -0.45 Brent 43.37 -0.42

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 17.07.2020 16:00

Глава МОК Бах заявил о готовности баллотироваться на новый срок

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы МОК.

"Если этого захотят члены МОК, то я готов баллотироваться на второй срок в качестве президента МОК и продолжать служить вам и олимпийскому движению, которое мы все так любим, в течение еще четырех лет", - заявил Бах в ходе своего выступления на сессии МОК.

Бах возглавляет МОК с сентября 2013 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, МОК, ПРЕЗИДЕНТ, СРОК


Похожие новости


Президент МОК оценил в сотни миллионов долларов потери от переноса ОИ-2020 МОК подтвердил проведение летней Олимпиады - 2020 в Японии МОК временно лишил статуса почетного члена главу НОК Бразилии, арестованного по подозрению в коррупции Пан Ги Мун может стать председателем комиссии МОК по этике МОК обещает решить в ближайшие дни вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде Блаттер покидает МОК

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]