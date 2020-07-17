Джонсон ожидает возвращения Британии в нормальный ритм жизни к Рождеству

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу выразил надежду, что страна сможет полностью оправиться от эпидемии коронавируса к Рождеству этого года.
"Моя сильная искренняя надежда состоит в том, что мы сможем пересмотреть ограничения и позволить себе более значительное возвращение к нормальному (образу жизни - ИФ) в период с ноября и к Рождеству - по возможности как можно раньше", - сказал премьер на пресс-конференции.
По его словам, уже три недели подряд в сутки фиксируется менее 1 тыс. случаев заболевания, а также продолжают падать показатели смертности среди инфицированных.
Премьер заявил, что с 1 августа отменяется запрет на работу для большинства предприятий досуга, включая салоны красоты, катки, казино, но ночные клубы пока что будут закрыты.
Также Джонсон выступил в защиту решения властей ввести общенациональный карантин, указав, что это позволило спасти тысячи жизней и узнать лучше характер заболевания. Теперь, уточнил премьер, местные органы власти получат больше полномочий, чтобы в случае эпидемиологической угрозы самостоятельно закрывать предприятия и отменять мероприятия, а также ограничивать свободу передвижения.
Кроме того, премьер призвал соблюдать такие меры безопасности, как мытье рук, поддержание дистанции, использование масок на транспорте и в магазинах.
Премьер добавил, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок обещал проверить на точность собранные о смертности от коронавируса.
По данным портала Worldometers, в Великобритании за время пандемии зарегистрировано 292 тыс. 552 случая заражения коронавирусом. 45 119 инфицированных скончались.
В Нахчыване при тактических учениях отработали боевые действия против беспилотников – Минобороны
Тысячи граждан Азербайджана ежедневно подают заявки для призыва в армию - Минобороны
Азербайджан в I полугодии экспортировал полипропилена и полиэтилена на $87,2 млн
Единственный региональный банк в Азербайджане увеличил в I полугодии активы на 4,2%
Производство первой российской вакцины от COVID-19 может быть локализовано в Казахстане
Азерсу в субботу ограничит подачу воды жителям четырех районов Баку из-за аварии на магистральном водопроводе
ИВ Гусара направит свыше 1 млн манатов на благоустройство и ремонт дорог
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел online B2G forum с участием Закира Фараджова
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР организации канала связи между ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) и ЦБ РФ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Imperva v1000 Application Firewall Virtual Appliance»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог