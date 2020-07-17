Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9355 RUR   0.0238 GBR   2.1361 TRY   0.2479

Цена на нефть

16.07   $/bbl WTI 40.75 -0.45 Brent 43.37 -0.42

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.07.2020 17:02

Джонсон ожидает возвращения Британии в нормальный ритм жизни к Рождеству

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу выразил надежду, что страна сможет полностью оправиться от эпидемии коронавируса к Рождеству этого года.

"Моя сильная искренняя надежда состоит в том, что мы сможем пересмотреть ограничения и позволить себе более значительное возвращение к нормальному (образу жизни - ИФ) в период с ноября и к Рождеству - по возможности как можно раньше", - сказал премьер на пресс-конференции.

По его словам, уже три недели подряд в сутки фиксируется менее 1 тыс. случаев заболевания, а также продолжают падать показатели смертности среди инфицированных.

Премьер заявил, что с 1 августа отменяется запрет на работу для большинства предприятий досуга, включая салоны красоты, катки, казино, но ночные клубы пока что будут закрыты.

Также Джонсон выступил в защиту решения властей ввести общенациональный карантин, указав, что это позволило спасти тысячи жизней и узнать лучше характер заболевания. Теперь, уточнил премьер, местные органы власти получат больше полномочий, чтобы в случае эпидемиологической угрозы самостоятельно закрывать предприятия и отменять мероприятия, а также ограничивать свободу передвижения.

Кроме того, премьер призвал соблюдать такие меры безопасности, как мытье рук, поддержание дистанции, использование масок на транспорте и в магазинах.

Премьер добавил, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок обещал проверить на точность собранные о смертности от коронавируса.

По данным портала Worldometers, в Великобритании за время пандемии зарегистрировано 292 тыс. 552 случая заражения коронавирусом. 45 119 инфицированных скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, СРОКИ


Похожие новости


British Airways готовится к продаже произведений искусства из своей коллекции В Великобритании число смертей людей с коронавирусом превысило 50 тыс Число жертв коронавируса в Британии превысило 50 тыс Глава МВД Великобритании подтвердила, что прибывающим в страну придется уйти на двухнедельный карантин Врачи готовились сообщить о смерти Джонсона, когда он боролся с COVID-19 В Великобритании за сутки умерли почти 590 пациентов с коронавирусом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]