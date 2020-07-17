В Великобритании призывают пересмотреть критерии фиксирования жертв коронавируса

Результаты исследований, проведенных британским Центром доказательной медицины, указывают на то, что данные по летальным исходам вследствие заражений COVID-19 переоценены.
В сообщении, в частности, отмечается, что в список скончавшихся от последствий заражения коронавирусом занесены имена людей, которые переболели задолго до смерти.
"Пациент с положительным результатом (на коронавирус), но успешно выздоровевший и выписанный, все равно в случае смерти заносится в список скончавшихся от COVID-19, даже если у него был сердечный приступ, или если он погиб в результате ДТП три месяца спустя", - пишут авторы исследования.
В этом случае, продолжают они, "ни один пациент с COVID-19 на территории Англии не смог даже и поправиться".
"Пришло время для того, чтобы исправить эту статистическую погрешность, которая ведет к переизбытку летальных исходов вследствие COVID-19", - призывают авторы доклада.
По их мнению, смерть вследствие заражения COVID-19 может быть констатирована только пациенту, который скончался спустя 21 день после первого положительного теста.
Между тем, согласно данным Национального статистического управления Великобритании, в период с 3 июля в Англии и Уэльсе скончались на 54 тыс. человек больше, чем в среднем тот же срок в предыдущие пять лет.
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