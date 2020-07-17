Президент Грузии заявила о готовности нанести визит в Киев

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности, как только появится такая возможность, совершить отложенный из-за пандемии коронавируса COVID-19 визит на Украину.
"Я готова, как только придет время, совершить визит, который из-за COVID-19 и не только из-за него уже давно был отложен. Постараюсь восстановить отношения на той основе, которая соответствует нашим традиционным, дружеским связям между двумя странами", - сказала Зурабишвили в пятницу на конференции в Тбилиси.
По словам грузинского президента, Грузию и Украину связывает курс интеграции в НАТО и Евросоюз, совместные с европейскими партнерами проекты в Черном море и любые попытки ослабления этого партнерства негативно отразятся на процессе евроинтеграции обеих стран.
Вместе с тем Зурабишвили обратила внимание на недавние заявления занимающего на Украине должность главы исполкома Национального совета реформ, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который заявил, что он не признает легитимность нынешнего грузинского правительства.
"Провокационный тон в адрес правительства Грузии, который исходит от иностранного гражданина, работающего в иностранном правительстве, вредит нашим двусторонним отношениям", - отметила Зурабишвили.
МИД Грузии в мае отозвал грузинского посла из Киева после назначения Саакашвили на должность главы исполкома Национального совета реформ Украины.
Его негативные высказывания о правительстве Грузии были расценены в Тбилиси, как вмешательство во внутренние дела страны.
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