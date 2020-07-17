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Регион 17.07.2020 16:29

Президент Грузии заявила о готовности нанести визит в Киев

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности, как только появится такая возможность, совершить отложенный из-за пандемии коронавируса COVID-19 визит на Украину.

"Я готова, как только придет время, совершить визит, который из-за COVID-19 и не только из-за него уже давно был отложен. Постараюсь восстановить отношения на той основе, которая соответствует нашим традиционным, дружеским связям между двумя странами", - сказала Зурабишвили в пятницу на конференции в Тбилиси.

По словам грузинского президента, Грузию и Украину связывает курс интеграции в НАТО и Евросоюз, совместные с европейскими партнерами проекты в Черном море и любые попытки ослабления этого партнерства негативно отразятся на процессе евроинтеграции обеих стран.

Вместе с тем Зурабишвили обратила внимание на недавние заявления занимающего на Украине должность главы исполкома Национального совета реформ, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который заявил, что он не признает легитимность нынешнего грузинского правительства.

"Провокационный тон в адрес правительства Грузии, который исходит от иностранного гражданина, работающего в иностранном правительстве, вредит нашим двусторонним отношениям", - отметила Зурабишвили.

МИД Грузии в мае отозвал грузинского посла из Киева после назначения Саакашвили на должность главы исполкома Национального совета реформ Украины.

Его негативные высказывания о правительстве Грузии были расценены в Тбилиси, как вмешательство во внутренние дела страны.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]