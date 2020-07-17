TuranBank в I полугодии увеличил активы на 6,7%

Азербайджанский "TuranBank" увеличил в январе-июне 2020 года активы на 6,7% - до 522,55 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня равен 341,314 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019г на 0,3% - ИФ).

Обязательства банка по итогам отчетного периода составили 446,642 млн манатов (рост на 7,7%).

Депозитный портфель банка на конец отчетного периода составил 255,345 млн манатов (рост на 2,2%).

Капитал банка на 30 июня равен 75,909 млн манатов (рост на 1,5%), уставный капитал - 70,004 млн манатов (без изменений).

По итогам отчетного периода чистая прибыль банка составила 1 млн 117 тыс. манатов, что в 7,4 раза больше показателя января-июня 2019 года.

ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года. Его акционерами являются 29 юридических и физических лиц.

А.Мамедов