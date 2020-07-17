Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9355 RUR   0.0238 GBR   2.1361 TRY   0.2479

Цена на нефть

16.07   $/bbl WTI 40.75 -0.45 Brent 43.37 -0.42

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 17.07.2020 15:53

TuranBank в I полугодии увеличил активы на 6,7%

Азербайджанский "TuranBank" увеличил в январе-июне 2020 года активы на 6,7% - до 522,55 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня равен 341,314 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019г на 0,3% - ИФ).

Обязательства банка по итогам отчетного периода составили 446,642 млн манатов (рост на 7,7%).

Депозитный портфель банка на конец отчетного периода составил 255,345 млн манатов (рост на 2,2%).

Капитал банка на 30 июня равен 75,909 млн манатов (рост на 1,5%), уставный капитал - 70,004 млн манатов (без изменений).

По итогам отчетного периода чистая прибыль банка составила 1 млн 117 тыс. манатов, что в 7,4 раза больше показателя января-июня 2019 года.

ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года. Его акционерами являются 29 юридических и физических лиц.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ


Похожие новости


Единственный региональный банк в Азербайджане увеличил в I полугодии активы на 4,2% Ziraat Bank Azerbaycan в I полугодии увеличил активы на 8,3%, сократил прибыль на 3% PASHA Bank увеличил в I полугодии активы на 1,4%, сократил прибыль на 44% Kapital Bank увеличил в I полугодии активы на 17,6%, прибыль – в 2,3 раза Бакинский филиал Bank Melli Iran сократил в I полугодии активы на 14,9% Gunay Bank увеличил в I полугодии активы почти на 15%, сократил прибыль на 18%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]