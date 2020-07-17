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СНГ 17.07.2020 15:55

В Белоруссии за сутки выявлено 159 случаев коронавируса, 6 пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 17 июля зарегистрированы 65 тыс. 782 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 159 случаев против 180 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 491 (на 16 июля - 485) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 17 июля выздоровели и выписаны 57 тыс. 370 пациентов (на 16 июля - 56 тыс. 915), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 172 тыс. 880 тестов на коронавирусную инфекцию (на 16 июля - 1 млн 162 тыс. 280).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]