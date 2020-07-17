В Белоруссии за сутки выявлено 159 случаев коронавируса, 6 пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 17 июля зарегистрированы 65 тыс. 782 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 159 случаев против 180 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 491 (на 16 июля - 485) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 17 июля выздоровели и выписаны 57 тыс. 370 пациентов (на 16 июля - 56 тыс. 915), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 172 тыс. 880 тестов на коронавирусную инфекцию (на 16 июля - 1 млн 162 тыс. 280).
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