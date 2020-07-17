Баку и Будапешт подписали ряд двухсторонних документов

Главы МИД Азербайджана и Венгрии Джейхун Байрамов и Питер Сийярто провели в пятницу переговоры в Баку.
По итогам переговоров стороны подписали три документа, сообщает МИД Азербайджана.
В частности, подписаны: «Меморандум о взаимопонимании между Минздравом Азербайджана и Министерством человеческих ресурсов Венгрии о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки», «Меморандум о взаимопонимании между Государственной налоговой службой при Минэкономики Азербайджана и Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии об обмене информацией и содействии в получении налоговых требований», «Соглашение между Минэкономики Азербайджана и Министерством инноваций и технологий Венгрии о сотрудничестве в области здравоохранении».
В ходе переговоров министры выразили удовлетворение развитием стратегического сотрудничества между двумя странами и подчеркнули, что будут предприняты шаги для дальнейшего укрепления отношений в ряде областей, включая экономику, торговлю, образование, культуру, туризм, здравоохранение и др.
Байрамов проинформировал венгерского коллегу о военной провокации Армении на границе с Азербайджаном.
«Сийярто выразил озабоченность ситуацией в регионе, подчеркнул, что позиция Венгрии в отношении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта ясна и неизменна. Будапешт поддерживает территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ», - отмечается в сообщении.
Глава МИД Венгрии также отметил, что Будапешт выступает за скорейшее завершение переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном.
Сийярто также пригласил Байрамова совершить официальный визит в Венгрию после нормализации ситуации с пандемией.
Х.Насирзаде
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