Власти США демонстрируют всю большую безрассудность во взаимоотношениях с Китаем, заявил в пятницу представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Эти люди в собственных интересах и ради политических целей не испытывают колебаний, чтобы отвлечь внимание своей общественности (от внутренних проблем - ИФ)... до такой степени, что они теряют рассудок и сходят с ума", - приводят ее слова западные СМИ.

Она отметила, что Китай не намерен бросать вызов США или пытаться занять их место, и выразила надежду на то, что Вашингтон "вернется к рациональности" в политике по отношению к Пекину.

"Воробей не сможет понять чаяний лебедя", - добавила она.

СМИ напоминают, что отношения между США и Китаем последовательно ухудшаются в этот год из-за целого ряда разногласий. Накануне генпрокурор США Уильям Барр выступил с утверждением, что Пекин ведет "экономический блицкриг" с целью сменить США в качестве ведущей державы планеты и насадить свою политическую идеологию по всему миру.

Между тем, в минувший вторник Трамп сообщил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. Он пояснил, что помимо закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий. Помимо этого, издание The New York Times сообщало, что администрация Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая и членов их семей в соответствии с законом "Об автономии Гонконга".

В свою очередь Пекин в понедельник объявил о мерах в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района. По данным китайского МИД, санкции будут применены к сенаторам Марко Рубио, Тэду Крузу, и конгрессмену Крису Смиту, а также к послу США по религиозным свободам Сэму Браунбэку.

Однако в Пекине заявляли, что Китай будет придерживаться условий заключенной в январе первой фазы торгового соглашения с США, хотя и даст ответ на давление со стороны Вашингтона.