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Социум 17.07.2020 17:07

Азерсу в субботу ограничит подачу воды жителям четырех районов Баку из-за аварии на магистральном водопроводе

АО "Азерсу" в субботу введет ограничения на водоснабжение Насиминского, Ясамальского, Сабаильского и Бинагадинского районов Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе общества.

"В связи с ликвидацией аварии на участке магистрального водопровода, питающего центральную часть Баку, 18 июля в течение дня будет ограничена подача питьевой воды в Насиминский, Сабаильский, Ясамальский и Бинагадинский районы", - отметили в пресс-службе.

По данным Азерсу, авария произошла на участке водопровода, расположенном на территории поселка Сулутепе. Для устранения аварии привлечена спецтехника и аварийные бригады.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРСУ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]