Азерсу в субботу ограничит подачу воды жителям четырех районов Баку из-за аварии на магистральном водопроводе

АО "Азерсу" в субботу введет ограничения на водоснабжение Насиминского, Ясамальского, Сабаильского и Бинагадинского районов Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе общества.
"В связи с ликвидацией аварии на участке магистрального водопровода, питающего центральную часть Баку, 18 июля в течение дня будет ограничена подача питьевой воды в Насиминский, Сабаильский, Ясамальский и Бинагадинский районы", - отметили в пресс-службе.
По данным Азерсу, авария произошла на участке водопровода, расположенном на территории поселка Сулутепе. Для устранения аварии привлечена спецтехника и аварийные бригады.
Н.Аббасова
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