Тысячи граждан Азербайджана ежедневно подают заявки для призыва в армию - Минобороны

Число добровольцев, подавших заявление о призыве в армию Азербайджана, составляет порядка до 7 тыс. человек, говорится в заявлении Минобороны.

"В министерство обороны поступило около 7 тыс. обращений по этому вопросу. Мы приветствуем и благодарим весь народ, включая каждого обратившегося гражданина, за солидарность и поддержку нашей армии", - отмечается в сообщении.

Ранее в четверг глава ведомства генерал-лейтенант Арзу Рагимов в своем заявлении отмечал, что после речи президента страны Ильхама Алиева (в среду вечером - ИФ), где было сказано о добровольцах, в Службу поступили заявки до 4 тыс. граждан.

Оборонное ведомство, обращаясь ко всем гражданам страны, заявляет, что желающие поступить на военную службу, могут подать свои анкетные данные в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.

Х.Насирзаде