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Оборона 17.07.2020 17:09

Тысячи граждан Азербайджана ежедневно подают заявки для призыва в армию - Минобороны

Число добровольцев, подавших заявление о призыве в армию Азербайджана, составляет порядка до 7 тыс. человек, говорится в заявлении Минобороны.

"В министерство обороны поступило около 7 тыс. обращений по этому вопросу. Мы приветствуем и благодарим весь народ, включая каждого обратившегося гражданина, за солидарность и поддержку нашей армии", - отмечается в сообщении.

Ранее в четверг глава ведомства генерал-лейтенант Арзу Рагимов в своем заявлении отмечал, что после речи президента страны Ильхама Алиева (в среду вечером - ИФ), где было сказано о добровольцах, в Службу поступили заявки до 4 тыс. граждан.

Оборонное ведомство, обращаясь ко всем гражданам страны, заявляет, что желающие поступить на военную службу, могут подать свои анкетные данные в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ДОБРОВОЛЬЦЫ, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]