Тысячи граждан Азербайджана ежедневно подают заявки для призыва в армию - Минобороны

Число добровольцев, подавших заявление о призыве в армию Азербайджана, составляет порядка до 7 тыс. человек, говорится в заявлении Минобороны.
"В министерство обороны поступило около 7 тыс. обращений по этому вопросу. Мы приветствуем и благодарим весь народ, включая каждого обратившегося гражданина, за солидарность и поддержку нашей армии", - отмечается в сообщении.
Ранее в четверг глава ведомства генерал-лейтенант Арзу Рагимов в своем заявлении отмечал, что после речи президента страны Ильхама Алиева (в среду вечером - ИФ), где было сказано о добровольцах, в Службу поступили заявки до 4 тыс. граждан.
Оборонное ведомство, обращаясь ко всем гражданам страны, заявляет, что желающие поступить на военную службу, могут подать свои анкетные данные в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.
Х.Насирзаде
Азербайджан в I полугодии экспортировал полипропилена и полиэтилена на $87,2 млн
Единственный региональный банк в Азербайджане увеличил в I полугодии активы на 4,2%
Производство первой российской вакцины от COVID-19 может быть локализовано в Казахстане
Азерсу в субботу ограничит подачу воды жителям четырех районов Баку из-за аварии на магистральном водопроводе
ИВ Гусара направит свыше 1 млн манатов на благоустройство и ремонт дорог
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
В Великобритании призывают пересмотреть критерии фиксирования жертв коронавируса
В Пекине полагают, что власти США "теряют рассудок" в отношениях с Китаем
Джонсон ожидает возвращения Британии в нормальный ритм жизни к Рождеству
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел online B2G forum с участием Закира Фараджова
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР организации канала связи между ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) и ЦБ РФ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Imperva v1000 Application Firewall Virtual Appliance»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог