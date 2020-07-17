Единственный региональный банк в Азербайджане увеличил в I полугодии активы на 4,2%

Азербайджанский Naxcivanbank увеличил в первом полугодии 2020 года активы на 4,2% - до 241,859 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на конец июня составил 106,757 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019г на 15,5% - ИФ).

Обязательства банка равны 153,201 млн манатов (рост на 3,2%), депозиты - 95,427 млн манатов (спад на 0,1%), в том числе вклады населения - 19,676 млн манатов (рост на 1,8%).

Капитал банка на конец отчетного периода равен 88 млн 658,35 тыс. манатов (рост на 6,2%), уставный капитал - 77,25 млн манатов (без изменений).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в отчетный период составила 4 млн 789,55 тыс. манатов, что в 2,2 раза выше показателя первого полугодия 2019 года. Банк в отчетный период не выплачивал налог на прибыль.

Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года. Акционерами банка являются физические лица.

А.Мамедов