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Дальнее зарубежье 17.07.2020 18:31

Делегация США обсудила с Хафтаром возможность полного вывода войск из нефтяных районов Ливии и размещения там европейских сил под эгидой ООН

Делегация США обсудила с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром предложение о полном выводе из региона "нефтяного полумесяца" страны вооруженных формирований и размещения там европейских сил под эгидой ООН, сообщила газета The Libyan Observer.

По ее данным, встреча состоялась в штаб-квартире Хафтара близ Бенгази на востоке Ливии.

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов силами Хафтара.

На протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует Правительство национального согласия (ПНС), а восток - армия Хафтара, которая поддерживает парламент, заседающий в городе Тобруке.

В течение 14 месяцев ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

Анкара на днях заявила, что ПНС пойдет на прекращение огня только в случае, если ЛНА отойдет от Сирта и Аль-Джуфры. В противном случае войска Триполи при поддержке Турции начнут военную операцию.

В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал ввести войска в Ливию, если силы ПНС попытаются захватить Сирт и Аль-Джуфру.

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Тэги: ЛИВИЯ, ХАФТАР, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]