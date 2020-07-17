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Оборона 17.07.2020 17:30

В Нахчыване при тактических учениях отработали боевые действия против беспилотников – Минобороны

В Нахчыванской автономной республике (НАР) продолжаются тактические учения, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Минобороны страны.

“В общевойсковой армии НАР продолжаются боевые и небоевые тактические учения для батальонов и дивизий”, - подчеркнули в ведомстве.

В ходе тактических учений были отработаны вопросы взаимодействия гаубичной артиллерии, авиации, ПВО и других подразделений.

«В ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия с авиацией, совместно с подразделениями противовоздушной обороны проводились боевые действия против средств воздушной атаки противника и беспилотных летательных аппаратов. Персонал показал положительные результаты в выполнении тактических и стрелковых задач”, - заявили в Минобороны.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, НАХЧЫВАН, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]