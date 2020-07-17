В Нахчыване при тактических учениях отработали боевые действия против беспилотников – Минобороны

В Нахчыванской автономной республике (НАР) продолжаются тактические учения, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Минобороны страны.

“В общевойсковой армии НАР продолжаются боевые и небоевые тактические учения для батальонов и дивизий”, - подчеркнули в ведомстве.

В ходе тактических учений были отработаны вопросы взаимодействия гаубичной артиллерии, авиации, ПВО и других подразделений.

«В ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия с авиацией, совместно с подразделениями противовоздушной обороны проводились боевые действия против средств воздушной атаки противника и беспилотных летательных аппаратов. Персонал показал положительные результаты в выполнении тактических и стрелковых задач”, - заявили в Минобороны.

Х.Насирзаде