Узбекистан из-за пандемии прекратил поставки газа в РФ, снизил экспорт в КНР в 3 раза

Узбекистан из-за пандемии COVID-19 прекратил экспорт газа в Россию, а в Китай - снизил в три раза, сообщила пресс-служба главы республики Шавката Мирзиеева по итогам видеоконференции по новым проектам в нефтегазовой, химической, электротехнической и фармацевтической отраслях страны.

"Как результат воздействия пандемии - на внешних рынках наблюдается нестабильная ситуация. В частности, в настоящее время экспорт добываемого в нашей стране природного газа в Китай сократился в три раза, а в Россию - полностью прекратился", - говорится в сообщении.

Узбекистан из-за сложившейся ситуации идет по пути глубокой переработки и монетизации природного газа и всех сырьевых ресурсов в целом. "Принимаются меры для повышения экономической эффективности путем производства импортозамещающей и экспортоориентированной готовой продукции", - говорится в сообщении.

В марте китайская нефтегазовая компания Petrochina уведомила узбекскую сторону о возможном сокращении импорта газа на фоне эпидемии.

Согласно данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2019 году снизилась на 1,6% - до 59,46 млрд кубометров, в этом году ее планируется увеличить на 7,2%.