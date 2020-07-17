Страны ЕАЭС хотят реализовать карту индустриализации с проектами на $200 млрд

В ЕАЭС принято решение реализовать карту индустриализации с проектами на $200 млрд, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

"Принято принципиальное решение (о реализации - ИФ) карты индустриализации, которая предполагает разработку новых проектов в промышленности. Сегодня уже имеем заявки на реализацию таких проектов суммарной стоимостью без малого $200 млрд", - сказал Мясникович журналистам в пятницу в Минске.

Кроме того, продолжил он, в ЕАЭС планируется реализовать космическую программу. "Будет сформирована группировка из пяти космических аппаратов, для дистанционного зондирования Земли для обмена информацией в рамках ЕАЭС", - пояснил Мясникович.

Отдельно, по его словам, в рамках ЕАЭС планируется осуществить программу в агроиндустрии для обеспечение полной продовольственной безопасности.

Также глава коллегии ЕЭК отметил, что в Союзе "очень много идет разговоров о барьерах, препятствиях". "Только в текущем году мы устранили из 15 барьеров девять. Правда, немножко приросли и новыми. Но в принципе есть понимание, что препятствия, которые создаются на внутреннем рынке, необходимо решать достаточно оперативно", - подчеркнул Мясникович.