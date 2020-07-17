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СНГ 17.07.2020 20:04

Страны ЕАЭС хотят реализовать карту индустриализации с проектами на $200 млрд

В ЕАЭС принято решение реализовать карту индустриализации с проектами на $200 млрд, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

"Принято принципиальное решение (о реализации - ИФ) карты индустриализации, которая предполагает разработку новых проектов в промышленности. Сегодня уже имеем заявки на реализацию таких проектов суммарной стоимостью без малого $200 млрд", - сказал Мясникович журналистам в пятницу в Минске.

Кроме того, продолжил он, в ЕАЭС планируется реализовать космическую программу. "Будет сформирована группировка из пяти космических аппаратов, для дистанционного зондирования Земли для обмена информацией в рамках ЕАЭС", - пояснил Мясникович.

Отдельно, по его словам, в рамках ЕАЭС планируется осуществить программу в агроиндустрии для обеспечение полной продовольственной безопасности.

Также глава коллегии ЕЭК отметил, что в Союзе "очень много идет разговоров о барьерах, препятствиях". "Только в текущем году мы устранили из 15 барьеров девять. Правда, немножко приросли и новыми. Но в принципе есть понимание, что препятствия, которые создаются на внутреннем рынке, необходимо решать достаточно оперативно", - подчеркнул Мясникович.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]