Власти Каталонии вводят ограничения в Барселоне из-за коронавируса

Правительство испанского автономного сообщества Каталония в пятницу объявило о введении новых ограничительных мер в Барселоне и ее окрестностях из-за ситуации с коронавирусом, сообщают европейские СМИ.
Ожидается, что режим действия новых мер продлится две недели.
Среди объявленных мер - ограничение количества посетителей в барах и ресторанах, а также закрытие ночных клубов, спортзалов и объектов культуры.
Кроме того, жителей Барселоны призвали по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Запрещено собираться группами более 10 человек.
Накануне власти Каталонии сообщили, что зафиксировали около 1,3 тыс. новых случаев заболевания, больше половины из них приходится на Барселону и ее окрестности.
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