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СНГ 17.07.2020 21:01

Систему маркировки в ЕАЭС необходимо развивать и дальше - Мищустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает важным дальнейшее развитие системы маркировки в Евразийском экономическом союзе. По его словам, пилотный проект по маркировке меховых изделий показал эффективность данного механизма.

"Необходимо обеспечить практическую реализацию соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, а также уже принятых решений совета комиссии, которые определят номенклатуру этих товаров", - сказал глава российского правительства на заседании Межправсовета ЕАЭС в Минске в пятницу.

По его словам, благодаря пилотному проекту по маркировке меховых изделий объем их легального оборота значительно вырос, было выявлено около 85% контрафакта на рынках Белоруссии, Казахстана и России, практически в несколько раз увеличился объем таможенных платежей.

"На сегодняшний день распространение маркировки на различные группы товаров защитит предпринимателей от недобросовестной конкуренции, а потребителям даст возможность перед покупкой товаров проверить их на безопасность и качество", - убежден Мишустин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, МАРКИРОВКА, СИСТЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]