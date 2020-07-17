Систему маркировки в ЕАЭС необходимо развивать и дальше - Мищустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает важным дальнейшее развитие системы маркировки в Евразийском экономическом союзе. По его словам, пилотный проект по маркировке меховых изделий показал эффективность данного механизма.

"Необходимо обеспечить практическую реализацию соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, а также уже принятых решений совета комиссии, которые определят номенклатуру этих товаров", - сказал глава российского правительства на заседании Межправсовета ЕАЭС в Минске в пятницу.

По его словам, благодаря пилотному проекту по маркировке меховых изделий объем их легального оборота значительно вырос, было выявлено около 85% контрафакта на рынках Белоруссии, Казахстана и России, практически в несколько раз увеличился объем таможенных платежей.

"На сегодняшний день распространение маркировки на различные группы товаров защитит предпринимателей от недобросовестной конкуренции, а потребителям даст возможность перед покупкой товаров проверить их на безопасность и качество", - убежден Мишустин.