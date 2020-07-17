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Социум 17.07.2020 18:14

Азербайджанцы в Великобритании протестовали перед посольством Армении в Лондоне в связи с провокацией армянских военных на границе

Граждане Азербайджана, проживающие в Великобритании, провели акцию протеста перед посольством Армении в Лондоне с осуждением провокации армянских военных на границе, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в посольстве Азербайджана в Великобритании.

«17 июля 150 членов азербайджанской общины в Великобритании протестовали перед посольством Армении в Лондоне против провокаций вооруженных сил Армении в направлении Товузского района Азербайджана», - сказали в посольстве.

В ходе мирной акции участники скандировали «Карабах - наш, он будет нашим», «Откажитесь от земель Азербайджана!», «Армения, вон из Карабаха!», «Мы хотим мира и справедливости» и другие лозунги.

«Во время акции граждане Армении, проживающие в Великобритании, предпринимали различные провокационные действия, но наши соотечественники проявили сдержанность», - подчеркивает дипмиссия.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЛОНДОН, СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, АКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]