Азербайджанцы в Великобритании протестовали перед посольством Армении в Лондоне в связи с провокацией армянских военных на границе

Граждане Азербайджана, проживающие в Великобритании, провели акцию протеста перед посольством Армении в Лондоне с осуждением провокации армянских военных на границе, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в посольстве Азербайджана в Великобритании.
«17 июля 150 членов азербайджанской общины в Великобритании протестовали перед посольством Армении в Лондоне против провокаций вооруженных сил Армении в направлении Товузского района Азербайджана», - сказали в посольстве.
В ходе мирной акции участники скандировали «Карабах - наш, он будет нашим», «Откажитесь от земель Азербайджана!», «Армения, вон из Карабаха!», «Мы хотим мира и справедливости» и другие лозунги.
«Во время акции граждане Армении, проживающие в Великобритании, предпринимали различные провокационные действия, но наши соотечественники проявили сдержанность», - подчеркивает дипмиссия.
Х.Насирзаде
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