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ТЭК 17.07.2020 18:32

SOCAR-Petrofac и BP-Azerbaijan подписали 5-летний контракт на $100 млн на оценку заработной платы и поддержку персонала

Совместное предприятие «SOCAR-Petrofac» и компания «BP-Azerbaijan» договорились о сотрудничестве в сфере поддержки кадров и проведения тренингов, говорится в сообщении SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

«SOCAR-Petrofac и BP-Azerbaijan в пятницу подписали договор стоимостью $100 млн сроком на пять лет, предусматривающий услуги со стороны СП по международной оценке заработной платы и поддержке персонала, в том числе по обучению кадров», -говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает создание возможностей для прохождения сотрудниками BP-Azerbaijan учебных курсов в Азербайджане и за рубежом.

«Профессиональная подготовка кадров и повышение квалификации - одна из важных задач, стоящих перед крупными компаниями в Индустрии 4.0. Это уже жизненно важно перед лицом вызовов, брошенных пандемией коронавируса и проблем, связанных с падением цен на нефть. Понятно, что спрос на услуги профессионального обучения ведущих нефтегазовых компаний будет продолжать расти. Сегодня мы рады вывести наше партнерство с BP на новый уровень, и надеемся на продолжение нашего продуктивного сотрудничества», - заявил вице-президент SOCAR по кадрам, информационным технологиям и режиму Халик Мамедов, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, SOCAR и Petrofac в декабре 2017 года подписали учредительный договор о создании СП с уставным капиталом 100 тыс. манатов. В совместном предприятии доля SOCAR составляет 51%, Petrofac - 49%.

СП создано с целью развития навыков и знаний нефтяников за счет возможностей обоих компаний. В сферу деятельности компании входит тренинг и обучение сотрудников для энергетических проектов, реализуемых в Азербайджане и в других странах на базе совершенных и современных программ.

Н.Аббасова

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Тэги: BP, SOCAR/PETROFAC, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]