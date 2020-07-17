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Внешняя политика 17.07.2020 18:49

Глава МИД Ирана заявил о готовности оказать помощь Баку и Еревану в вопросе Карабаха – МИД Азербайджана

Глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил о готовности оказать помощь в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Такое заявление Зариф сделал в пятницу в ходе телефонного разговора с новым главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым», - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов также проинформировал Зарифа о последней военной провокации Армении на границе. «Байрамов подчеркнул, что только вывод армянских войск с оккупированного Нагорного Карабаха и близлежащих районов, возвращение азербайджанцев в эти места позволит создать устойчивый мир и безопасность в регионе. Он также поблагодарил коллегу за поддержку территориальной целостности Азербайджана», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Согласно сообщению, Зариф поздравил Байрамова с назначением на пост министра иностранных дел Азербайджана.

«Министры обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонней повестки дня», - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: ИРАН, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]