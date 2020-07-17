Глава МИД Ирана заявил о готовности оказать помощь Баку и Еревану в вопросе Карабаха – МИД Азербайджана

Глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил о готовности оказать помощь в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
«Такое заявление Зариф сделал в пятницу в ходе телефонного разговора с новым главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым», - сообщает МИД Азербайджана.
Байрамов также проинформировал Зарифа о последней военной провокации Армении на границе. «Байрамов подчеркнул, что только вывод армянских войск с оккупированного Нагорного Карабаха и близлежащих районов, возвращение азербайджанцев в эти места позволит создать устойчивый мир и безопасность в регионе. Он также поблагодарил коллегу за поддержку территориальной целостности Азербайджана», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
Согласно сообщению, Зариф поздравил Байрамова с назначением на пост министра иностранных дел Азербайджана.
«Министры обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонней повестки дня», - подчеркивается в сообщении.
А.Азизов
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