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Внешняя политика 17.07.2020 19:04

Глава МИД Азербайджана поблагодарил Киев за реакцию Украины на бои на границе с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитро Кулеба выразил признательность Киеву за реакцию на военную провокацию Армении на границе с Азербайджаном.

«Главы МИД Азербайджана и Украины провели телефонный разговор в пятницу. Байрамов выразил признательность украинскому коллеге за реакцию МИДа Украины на военную провокацию Армении на границе. Кулеба, в свою очередь, подчеркнул, что позиция Киева в этом вопросе остается неизменной», - сообщает МИД Азербайджана.

Главы МИД также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и выразили уверенность в их дальнейшем развитии.

Как сообщалось ранее, МИД Украины в своем заявлении выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе, в результате чего произошли артиллерийские обстрелы в Товузском направлении границы Азербайджана, начиная с 12 июля 2020.

«Призываем стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году. Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ», - подчеркивалось в заявлении МИД Украины.

А.Азизов

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Тэги: УКРАИНА, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]