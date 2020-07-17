Глава МИД Азербайджана поблагодарил Киев за реакцию Украины на бои на границе с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитро Кулеба выразил признательность Киеву за реакцию на военную провокацию Армении на границе с Азербайджаном.
«Главы МИД Азербайджана и Украины провели телефонный разговор в пятницу. Байрамов выразил признательность украинскому коллеге за реакцию МИДа Украины на военную провокацию Армении на границе. Кулеба, в свою очередь, подчеркнул, что позиция Киева в этом вопросе остается неизменной», - сообщает МИД Азербайджана.
Главы МИД также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и выразили уверенность в их дальнейшем развитии.
Как сообщалось ранее, МИД Украины в своем заявлении выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе, в результате чего произошли артиллерийские обстрелы в Товузском направлении границы Азербайджана, начиная с 12 июля 2020.
«Призываем стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году. Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ», - подчеркивалось в заявлении МИД Украины.
А.Азизов
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