Глава МИД Азербайджана поблагодарил Киев за реакцию Украины на бои на границе с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитро Кулеба выразил признательность Киеву за реакцию на военную провокацию Армении на границе с Азербайджаном.

«Главы МИД Азербайджана и Украины провели телефонный разговор в пятницу. Байрамов выразил признательность украинскому коллеге за реакцию МИДа Украины на военную провокацию Армении на границе. Кулеба, в свою очередь, подчеркнул, что позиция Киева в этом вопросе остается неизменной», - сообщает МИД Азербайджана.

Главы МИД также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и выразили уверенность в их дальнейшем развитии.

Как сообщалось ранее, МИД Украины в своем заявлении выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе, в результате чего произошли артиллерийские обстрелы в Товузском направлении границы Азербайджана, начиная с 12 июля 2020.

«Призываем стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году. Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ», - подчеркивалось в заявлении МИД Украины.

А.Азизов