Нефть усилила падение в пятницу и может завершить неделю в минусе, Brent - около $43 за баррель

Снижение нефтяных цен усилилось в ходе торгов в пятницу на фоне опасений по поводу возможного влияния продолжающегося распространения коронавируса в мире на спрос.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 составляет $42,99 за баррель, что на $0,38 (0,88%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,29 (0,71%) - до $40,46 за баррель.

С начала недели Brent потеряла более 0,5%, WTI - 0,2%.

В США в четверг было зафиксировано по меньшей мере 75 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом, сообщают СМИ. Помимо этого, Испания и Австралия зарегистрировали максимальный за последние два месяца дневной прирост числа заболевших.

В то же время, аналитик Julius Baer Норберт Рюкер считает, что "вновь возникшие опасения по поводу пандемии вряд ли нарушат движение к нормализации, и не в последнюю очередь потому, что объемы добычи нефти будут дольше оставаться сниженными". Эксперты Julius Baer ожидают, что "цены на нефть превысят уровень в $45 за баррель в текущем году".

В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Сворачивание сделки по сокращению добычи может указывать на улучшение мирового спроса и должно способствовать повышению цен на нефть, пишут эксперты AxiCorp.

Однако аналитик FXTM Лукман Отунуга считает, что смягчение ограничений на добычу может быть преждевременным.

"Хотя нефтяной спрос в последние недели повысился из-за снятия ограничительных мер, смягчение сокращений добычи может быть преждевременным, учитывая состояние мировой экономики и рост случаев заражения коронавирусом в США", - сказал он MarketWatch.

В пятницу трейдеры также ожидают данных нефтесервисной компании Baker Hughes о количестве буровых установок в США. Показатель снижался на протяжении 17 недель подряд, что говорит о предстоящем сокращении добычи.