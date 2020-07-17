Цукерберг раскритиковал меры Трампа против COVID-19

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг подверг критике действия администрации президента США Дональда Трампа по борьбе против пандемии коронавируса СЩМШВ-19.
"На данном этапе понятно, что траектория (развития ситуации с коронавирусом - ИФ) в США значительно хуже, чем во многих других странах, и что наша администрация была значительно менее эффективна, чем другие в урегулировании этой проблемы", - приводит издание The Hill слова Цукерберга.
По его словам, нынешней ситуации с резким ростом числа заболеваний можно было избежать. "И очень жаль, что у нас по-прежнему нет эффективной системы тестирования", - добавил он.
Цукерберг также раскритиковал администрацию Трампа за попытки дискредитировать ведущего инфекциониста Энтони Фаучи.
Ранее американские СМИ указывали на разногласия в позициях Трампа и Фаучи по коронавирусу, в частности, относительно необходимости быстрого снятия ограничений и возобновления экономической деятельности. Однако в Белом доме сообщения о разногласиях опровергли и заявили о "хороших отношениях" между ними.
На этой неделе Фаучи подверг критике действия администрации США. По его словам, власти США не смогли ввести тотальный режим изоляции, в результате чего коронавирус продолжает распространяться по стране.
США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,6 млн случаев заражения, причем свыше 141 тыс. заболевших скончались.
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