Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9355 RUR   0.0238 GBR   2.1361 TRY   0.2479

Цена на нефть

16.07   $/bbl WTI 40.75 -0.45 Brent 43.37 -0.42

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.07.2020 19:28

Цукерберг раскритиковал меры Трампа против COVID-19

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг подверг критике действия администрации президента США Дональда Трампа по борьбе против пандемии коронавируса СЩМШВ-19.

"На данном этапе понятно, что траектория (развития ситуации с коронавирусом - ИФ) в США значительно хуже, чем во многих других странах, и что наша администрация была значительно менее эффективна, чем другие в урегулировании этой проблемы", - приводит издание The Hill слова Цукерберга.

По его словам, нынешней ситуации с резким ростом числа заболеваний можно было избежать. "И очень жаль, что у нас по-прежнему нет эффективной системы тестирования", - добавил он.

Цукерберг также раскритиковал администрацию Трампа за попытки дискредитировать ведущего инфекциониста Энтони Фаучи.

Ранее американские СМИ указывали на разногласия в позициях Трампа и Фаучи по коронавирусу, в частности, относительно необходимости быстрого снятия ограничений и возобновления экономической деятельности. Однако в Белом доме сообщения о разногласиях опровергли и заявили о "хороших отношениях" между ними.

На этой неделе Фаучи подверг критике действия администрации США. По его словам, власти США не смогли ввести тотальный режим изоляции, в результате чего коронавирус продолжает распространяться по стране.

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,6 млн случаев заражения, причем свыше 141 тыс. заболевших скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: FACEBOOK, ТРАМП, КОРОНАВИРУС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]