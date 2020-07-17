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Социум 17.07.2020 19:38

Власти Азербайджана продлили до 31 августа специальный карантинный режим из-за COVID-19, жесткий карантин в Баку продлен до 5 августа

Власти Азербайджана приняли решение продлить специальный карантинный режим из-за COVID-19 до 00:00 31 августа, сообщает оперативный штаб.

Кроме этого, согласно решению штаба жесткий карантин в 14 городах и районах страны (города: Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингечевир, Сумгайыт, Евлах, районы: Абшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гейгельский, Хачмазский, Сиязанский и Шекинский) продлен до 06:00 5 августа.

На основании решения штаба с 20 июля в городе Ленкорань и в Самухском районе не будет действовать жесткий карантин.

Согласно решению штаба, в городах и районах, где действует жесткий карантин с 00:00 25 июля до 06:00 27 июля и с 00:00 1 августа до 06:00 3 августа не будут работать все виды общественного транспорта.

При этом в городах и районах, где действует жесткий карантин, с 20 июля смогут возобновить свою деятельность парикмахерские, салоны красоты и объекты, оказывающие косметические услуги. Кроме этого, население получает право покидать свои квартиры и дома только по СМС-разрешениям не на 2 часа, а на 3 часа.

Общее число зараженных в Азербайджане коронавирусной инфекцией на 17 июля составляет 26,636 тыс., число вылечившихся - 17,805 тыс., скончались - 341.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,49 тыс. человек.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]