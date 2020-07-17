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Дальнее зарубежье 17.07.2020 20:39

Главы МИД РФ и ОАЭ высказались за прекращение боевых действий в Ливии и других "горячих точках" региона

Главы МИД РФ и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла Бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, сообщили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве.

"При рассмотрении складывающейся на Ближнем Востоке и севере Африки ситуации было высказано общее мнение в пользу скорейшего прекращения боевых действий и комплексного политического урегулирования конфликтов в Ливии и других "горячих точках" региона", - подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что "главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-эмиратских связей". "Особое внимание было уделено задачам практической реализации договоренностей, достигнутым по итогам государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Абу-Даби 15 октября 2019 г., а также других двусторонних контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны, добавили в МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, МИНИСТРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]