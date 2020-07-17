Главы МИД РФ и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла Бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, сообщили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве.

"При рассмотрении складывающейся на Ближнем Востоке и севере Африки ситуации было высказано общее мнение в пользу скорейшего прекращения боевых действий и комплексного политического урегулирования конфликтов в Ливии и других "горячих точках" региона", - подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что "главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-эмиратских связей". "Особое внимание было уделено задачам практической реализации договоренностей, достигнутым по итогам государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Абу-Даби 15 октября 2019 г., а также других двусторонних контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны, добавили в МИД РФ.