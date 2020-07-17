Два случая заражения коронавирусом выявлено в Формуле-1

Два положительных результата на Covid-19 выявлено по итогам тестирования участников "Формулы 1", сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Отмечается, что тестирование проходило с 10 по 16 июля, участие в нем приняли 4997 человек - пилоты, представители команд, персонал гонок.

Кто именно заразился вирусом COVID-19, не уточняется. При этом, как пояснили в FIA, заразившиеся не присутствовали на первых двух этапах "Формулы-1" в Австрии. Они, а также те, кто с ними тесно контактировал, изолированы.

Сообщается, что результаты тестирований будут публиковаться еженедельно.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал лишь в июле, многие этапы были перенесены или отменены.