В Конгресс США поступил законопроект о санкциях против Анкары за покупку С-400 у России

В Палату представителей Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект о санкциях против Турции за покупку комплекса С-400 у России.
"Мы внесли в конгресс законопроект, который позволит ввести санкции против властей Турции за покупку систем С-400 у Российской Федерации, - сообщил в пятницу на своем сайте автор документа - конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
Документ размещен в картотеке Конгресса США. Он передан на рассмотрение в комитет по иностранным делам и в ряд других комитетов.
Законопроект предусматривает введение санкций против Турции в рамках статьи 231 закона CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Меры предполагают, среди прочего, запрет попавшим под санкции лицам на займы в финансовых учреждениях США, запреты на проведение банковских операций, запрет на операции с собственностью, находящейся в юрисдикции США, и проведение сделок с имуществом. В случае, если оказавшееся в "черном списке" лицо захочет взять заем в международном финансовом учреждении, президент США может направить возражение.
"Альянс НАТО играет чрезвычайно важную роль для США и их союзников, и чтобы поддерживать крепкое сотрудничество члены НАТО должны придерживаться принципов и обязательств альянса", - говорится в заявлении Кинзингера.
По его словам, "Турция проигнорировала предостережения со стороны членов НАТО относительно этой сделки по вооружению с Россией и разместила у себя российские системы С-400. Мы должны ясно дать понять, что мы не будем терпеть их действия и что последуют серьезные последствия".
В свою очередь конгрессвумен Абигейл Спанбергер, участвовавшая в работе над законопроектом, указала, что в то время как российские власти пытаются вести "дестабилизирующую и агрессивную деятельность против стран с демократическими устоями во всем мире", необходимо "привлечь к ответственности Турцию за сотрудничество с Россией, которая противоречит нашим общим интересам в области безопасности".
Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года Рособоронэкспорт сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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