Европа должна вести диалог с Москвой, исходя из четких принципов - глава МИД ФРГ

Отношения с Россией для Европейского союза - это не только санкции для восточного соседа, но и привлечение ее к решению международных конфликтов, заявляет министр иностранных дел Германии Хейко Маас (Heiko Maas)
Выступая в понедельник на пресс-конференции в Талине после встречи с коллегами из стран Балтии, он сказал, что "Отношения с Россией не означают только лишь санкции и их продление, но Европа нуждается в России и для решения различных конфликтов, как, например, в Сирии и Ливии".
"Мы должны с ними (Россией) разговаривать, но исходя из четких принципов", - подчеркнул глава германской дипломатии.
Отвечая на вопрос о бывшем топ-менеджере технологической компании Wirecard Яне Марсалеке (Jan Marsalek), который, по сообщениям СМИ, был связан с российскими спецслужбами и бежал через Таллин в Белоруссию, а затем в Россию, Маас сказал, что "правительство Германии занимается этим вопросом и сможет дать комментарий, когда у него будет достаточной информации".
Глава МИД подчеркнул также, что Европа нуждается в достижении единства во внешней политике.
"Мы видим в Европейском союзе, как Китай и некоторые другие государства пытаются разделить европейские государства и общаться с ними поодиночке. Но мы хотим создать единый фронт", - сказал Маас, отметив, что Германия как нынешний председатель ЕС в конце августа проведет конференцию глав МИД на эту тему.
"Европейский союз силен, только когда все 27 государств говорят единым голосом и сообща претворяют общие интересы, хотя это порой трудно достичь", - признал министр.
На четырехсторонней встрече и рабочем обеде главы МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu, Латвии Эдгар Ринкевич (Edgars Rinkevic), Литвы Линас Линкявичюс (Linas Linkevicius) и Германии обсудили актуальные вопросы тематики Европейского союза, региональной и глобальной внешней политики и политики безопасности, в том числе Восточного партнерства, отношений с Россией и Китаем, диалога с Турцией, ситуацию в Сирии и Ливии.
Во второй половине дня состоится двусторонняя встреча Рейнсалу с главой МИД Германии Маасом.
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