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Транспорт и связь 20.07.2020 19:02

Кластер энергетического машиностроения планируется создать в Петербурге - Мантуров

В Петербурге предполагается создание кластера в сфере энергетического машиностроения, участники которого получат поддержку, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в понедельник.

"Мы обсудили возможности энергетического машиностроения в Петербурге. С учетом того, что есть Невский завод, "Силовые машины", есть Кировский завод. Напрашивается создание единого центра. Имею в виду, что у Минпромторга есть уже сложившийся конструктив по формированию кластеров. Мы сегодня договорились, что создадим кластер в Петербурге по энергетическому машиностроению, который будет предусматривать меры поддержки для участников кластера", - сказал он.

Министр напомнил, что перед отраслью стоят большие задачи по развитию турбостроения. Речь идет об изготовлении турбин мощностью 70, 110 и 160 МВт. "110 у нас есть, а по 70 и 160 МВт есть несколько участников, есть возможность подключения к этой работе "Газпрома". Считаю, что это было предметное обсуждение и мы нашли решение по этому направлению", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ОССИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ, КЛАСТЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]