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Здравоохранение 20.07.2020 18:23

Разработанный Synairgen респираторный препарат снижает риск тяжелой формы коронавируса на 79% - исследование

Разработанный британской компанией Synairgen препарат, основанный на интерфероне, в ходе клинических исследований показал, что риск тяжелой формы коронавируса у принимающих его пациентов снижается на 79%, сообщают европейские СМИ.

Кроме того, согласно результатам исследования, у тех, кто принимал этот препарат, в два раза больше шансов вылечиться от коронавируса за период до 16 дней, чем у тех, кто принимает плацебо.

Отмечается также, что в группе принимавших SNG001 не было выявлено ни одного летального исхода, вызванного заболевания коронавирусом.

Специалисты Университета Саутгемптона проводили тест респираторного препарата, названного SNG001, среди 101 пациента, у которых был диагностирован COVID-19.

По словам гендиректора Synairgen емичарда Марсдена, результаты клинических испытаний свидетельствуют о "значительном прорыве" в лечении заболевших COVID-19.

"Результаты подтверждают наше убеждение, что интерферон бета имеет огромный потенциал как средство респираторное средство для восстановления иммунной реакции легких, улучшая их защиту и ускоряя восстановление", - указал ведущий автор исследования, профессор Университета Саутгемптона Том Уилкинсон.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕПАРАТ, КОРОНАВИРУС, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]