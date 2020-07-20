Контингент ВВС НАТО в странах Балтии пополнили немецкие истребители

К миссии воздушной полиции НАТО в Балтийском регионе присоединились истребители Eurofighter ВВС Германии.

Теперь воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии охраняют 15 истребителей.

В Шяуляй на прошлой неделе дополнительно дислоцирован контингент ВВС Германии с истребителями из 71-го тактического крыла - в соответствии с двусторонним соглашением Германии и Великобритании.

Они присоединились к уже дислоцированному в Литве английскому контингенту, который осуществляет миссию воздушной полиции вместе с представителями ВВС Испании, сообщило в понедельник Министерство обороны республики.

Командир английского подразделения, полковник-лейтенант Стью Гвиннат сказал, что сотрудничество такого типа предоставляет уникальные возможности для тренировочных и реальных операций не только пилотам, но и инженерам, которые совместно обслуживают самолеты разных стран.

Таким образом, в Шяуляй дислоцированы истребители ВВС Испании, Великобритании и Германии, на эстонской базе Эмари - истребители ВВС Франции.

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса.

Военные Германии участвуют в воздушной полиции НАТО в Балтийских государствах уже шестой раз.