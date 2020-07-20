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Дальнее зарубежье 20.07.2020 20:05

Контингент ВВС НАТО в странах Балтии пополнили немецкие истребители

К миссии воздушной полиции НАТО в Балтийском регионе присоединились истребители Eurofighter ВВС Германии.

Теперь воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии охраняют 15 истребителей.

В Шяуляй на прошлой неделе дополнительно дислоцирован контингент ВВС Германии с истребителями из 71-го тактического крыла - в соответствии с двусторонним соглашением Германии и Великобритании.

Они присоединились к уже дислоцированному в Литве английскому контингенту, который осуществляет миссию воздушной полиции вместе с представителями ВВС Испании, сообщило в понедельник Министерство обороны республики.

Командир английского подразделения, полковник-лейтенант Стью Гвиннат сказал, что сотрудничество такого типа предоставляет уникальные возможности для тренировочных и реальных операций не только пилотам, но и инженерам, которые совместно обслуживают самолеты разных стран.

Таким образом, в Шяуляй дислоцированы истребители ВВС Испании, Великобритании и Германии, на эстонской базе Эмари - истребители ВВС Франции.

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса.

Военные Германии участвуют в воздушной полиции НАТО в Балтийских государствах уже шестой раз.

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Тэги: БАЛТИЯ, НАТО, ВВС, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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