Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0236 GBR   2.1306 TRY   0.2479

Цена на нефть

17.07   $/bbl WTI 40.59 -0.16 Brent 43.14 -0.23

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 20.07.2020 20:19

Израиль начал процесс одобрения документов для проекта поставок газа в Европу EastMed

Правительство Израиля в воскресенье одобрило рамочное соглашение с европейскими странами о строительстве морского газопровода для снабжения Европы природным газом из региона Восточного Средиземноморья, сообщает издающаяся в Лондоне влиятельная общеарабская газета "аш-Шарк аль-Аусат".

"Утверждение правительством рамочного соглашения о прокладке газопровода между Израилем и Европой является новым историческим шагом на пути к тому, чтобы Израиль стал источником энергии (для европейских стран - ИФ)", - заявил министр энергетики страны Юваль Штайниц.

Документ также должен получить одобрение других регулирующих органов Израиля.

Как сообщалось, общее соглашение о строительстве магистрали EastMed было подписано в январе 2020 года Грецией, Израилем и Кипром на министерском уровне. Проект предполагает строительство газопровода стоимостью 6 млрд евро, протяженностью 1900 км и мощностью не менее 10 млрд куб. м газа в год, которая может быть увеличена в случае необходимости. Он свяжет шельфовые месторождения Кипра и Израиля с Грецией и далее с Италией.

Европейский Союз и владелец газопровода, компания IGI Poseidon, совместное предприятие греческой газовой компании DEPA и итальянской энергетической группы Edison, уже инвестировали 35 млн евро в работы по планированию проекта.

Инвестиционное решение участники проекта должны принять к 2022 году, его завершение намечено на 2025 год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЕВРОПА, ГАЗ, ОДОБРЕНИЕ


Похожие новости


Израиль подверг критике решение шести европейских стран присоединиться к механизму расчетов с Ираном Нетаньяху обвинил Европу в потакании Ирану Евросоюз вновь напомнил Израилю о недопустимости поселенческой деятельности на оккупированных территориях

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]