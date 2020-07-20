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Дальнее зарубежье 20.07.2020 21:00

В руководстве США нет противников ношения масок - главный хирург страны

Все в администрации США осознают необходимость добиваться ношения масок жителями страны, заявил в понедельник главный хирург США Джером Адамс.

"Мы не пытаемся забрать ваши свободы", - сказал он в интервью Fox News, объясняя, что ношение маски не следует воспринимать как ущемление свобод граждан.

Кроме того, он отметил, что в Вашингтоне администрация президента поддерживает эту меру. "Вся эта администрация сейчас поддерживает ношение масок", - отметил Адамс.

Тема ношения масок в последние месяцы широко освещается СМИ США. В частности, их интересует, почему президент страны Дональд Трамп сначала наотрез отказывался надевать маску, а в итоге - стал делать это, но неохотно. Сам Трамп объяснял, что его настолько часто тестируют на коронавирус, что маска ему не нужна. При этом ряд СМИ отмечал, что даже в таком случае глава государства мог бы почаще появляться в маске, чтобы подать пример соотечественникам.

К понедельнику число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за время пандемии превысило 3,77 млн, скончались среди них 140 тыс. человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в штате Нью-Йорк - более 406,7 тыс., в Калифорнии - более 386 тыс. случаев, во Флориде - более 35- тыс. случаев, в Техасе - более 335 тыс., в Нью-Джерси - более 176,7 тыс. случаев, в Иллинойсе - более 162,7 тыс. случаев, в Аризоне - более 143,6 тыс. случаев, в Джордии - более 143 тыс. случаев, в Массачусетсе и в Пенсильвании - по 113 тыс. и 105 тыс. случаев.

Накануне премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис объявил, что американцам будет запрещен въезд на территорию островов, поскольку в этой стране продолжает расти число заражений, также будут приостановлены полеты в США. Причем национальный авиаперевозчик Bahamas air прекратит полеты в США немедленно.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, МАСКИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]