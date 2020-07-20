COVID-19 побуждает народ по-новому взглянуть на экономику и общество - король бельгийцев

Король бельгийцев Филипп выступил с традиционным обращением к подданным накануне отмечаемого в Бельгии 21 июля национального праздника - Дня присяги короля, сосредоточив главное внимание на продолжающемся кризисе в связи с COVID-19.
"Этот кризис раскрыл хрупкость и слабость нашего общества, поразив, прежде всего, самых уязвимых - старших, достоинству которых перед лицом опасности и одиночества я хотел бы отдать дань уважения. Кризис лишил детей части их беззаботности. Он затронул молодых, чей учебный процесс был сильно нарушен", - сказал король в телевизионном обращении.
Филипп выразил сочувствие тем, кто во время пандемии потерял близких, работу, доходы, кто был вынужден отказаться от своих проектов и расстаться с мечтами.
"Кризис также усугубил существующую социальную несправедливость, жестко затронув тех, кто и так уже был в трудной ситуации - жил в худших условиях или не имел хорошего образования. Режим изоляции спровоцировал напряженность в отношениях в семьях, на работе, на улице", - признал король.
При этом он воздал честь медицинскому персоналу и работникам образования, не прекращавшим трудиться во время пандемии, а также заявил, что "вся Бельгия проявила мужество и творчество" в это тяжелое время.
Филипп подчеркнул важность перехода к восстановлению страны после кризиса, "вложив в это всю энергию и всю изобретательность".
"Кризис открыл нам глаза. Он разбудил нас и вывел из комфорта нашей уверенности. Он заставляет нас размышлять над нашим образом жизни, нашей организацией труда, нашей методикой обучения, нашим способом производства и потребления, а также над нашими привычками передвигаться и путешествовать. Теперь у нас есть уникальная возможность по иному взглянуть на нашу экономику и на наше общество", - считает бельгийский монарх.
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