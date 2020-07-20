Сообщения о поставках Армении сербских боеприпасов через Грузию являются необъективными, заявляют в Тбилиси

Министерство иностранных дел Грузии называет дезинформацией сообщения о поставках в Армению из Сербии через республику минометных и других боеприпасов.
"Вызывает сожаление, что азербайджанское вроде бы серьезное интернет-издание необъективно описывает факты, вводит общественность в заблуждение и пытается наложить тень на грузино-азербайджанское стратегическое партнерство и дружбу", - говорится в распространенном в понедельник комментарии грузинского МИД.
"Еще раз подчеркиваем, что Грузию и Азербайджан связывает стратегическое партнерство и длительная дружба между двумя народами, которая развивается и углубляется", - отметили в ведомстве.
В МИД считают, что статья азербайджанского издания направлена на создание "искусственных проблем в двусторонних отношениях" между двумя странами.
Азербайджанский информационный портал "Haqqin.az" ранее распространил информацию о том, что якобы за несколько дней до начала боевых действий, в Армению из Сербии через Грузию были доставлены минометные боеприпасы различного калибра.
В понедельник временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД.
Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на встрече с сербским дипломатом заявил, что вопрос поставок вооружений Армении является чувствительным для азербайджанской стороны и подобные "недружественные действия Сербии" вызывают сожаление, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве в понедельник.
"Халафов довел до сведения Вейнович, что Азербайджан обладает достоверными данными о том, что Сербия передала Армении в большом количестве минометы и другое вооружение различного калибра", - заявили в министерстве.
Также было заявлено, что это оружие армянская сторона использовала при нападении на азербайджанские позиции на границе двух стран, добавили в МИД Азербайджана.
"Вейнович, в свою очередь, отметила, что не знает об этой информации. Он добавил, что проинформирует Белград об инциденте", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.
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