Нефть дешевеет на тревогах из-за коронавируса, Brent торгуется около $43 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в понедельник на фоне опасений инвесторов по поводу того, что продолжающийся рост числа случаев заражения коронавирусом, в особенности в США, препятствует восстановлению мировой экономики и ограничит на спрос на энергоносители.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:16 составляет $43,03 за баррель, что на $0,11 (0,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии
Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,09 (0,33%) - до $40,5 за баррель. Ранее котировки коснулись сессионного минимума в $39,83 за баррель.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано около 14,5 млн случаев заражения COVID-19, число жертв превысило 606 тыс., свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. В США выявлено более 3,7 млн заражений, скончались свыше 140 тыс. человек. В штатах Северная Каролина, Луизиана и Кентукки в минувшее воскресенье было зафиксировано рекордное количество новых случаев, пишет MarketWatch.
Соединенные Штаты представляют собой "ключевой фактор риска для дальнейшего восстановления, поскольку продолжающийся рост числа новых случаев COVID-19 грозит подорвать потребительское доверие и планы дальнейшего открытия экономики", пишет старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.
"Во многих американских городах не наблюдается значительного роста дорожного движения, отмечающегося в других частях мира, что, в случае сохранения этого положения, может существенно подорвать спрос на бензин и более широкое восстановление нефтяного рынка", - отмечает он.
Помимо этого, трейдеры следят за ходом переговоров лидеров стран Евросоюза по антикризисному плану и ситуацией вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики в США.
Лидеры четырех стран ЕС в ночь на понедельник согласовали один из основных пунктов соглашения на саммите ЕС в Брюсселе, посвященном плану перезапуска экономики ЕС после пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с итогами переговоров.
В частности, по их информации, по итогам переговоров Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция договорились о том, что 390 млрд евро из восстановительного фонда будут выделяться в качестве грантов, а остальные средства - как займы под низкие проценты.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник заявила, что переговоры глав государств и правительств стран ЕС, несмотря на трудности, все же идут в правильном направлении, и отметила желание лидеров достичь соглашения.
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