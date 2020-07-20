Государственный департамент США в понедельник внес руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова в "черный список" в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека.

Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также его дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.

"Госдепартамент располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства", - отмечается в заявлении госдепартамента, распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео.

"Мы уже вводили экономические санкции в отношении Кадырова и некоторых его коллег. В 2018 году США и 15 других стран предприняли чрезвычайный шаг, применив Московский механизм ОБСЕ для создания изыскательской миссии по сообщениям о насилии в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, сотрудников независимых СМИ и других граждан, выражавших несогласие с Кадыровым. Докладчик Московского механизма выяснил, что "в обстановке безнаказанности" имели место "притеснения и гонения, необоснованные и незаконные аресты или задержания, похищения и внесудебные расправы. Мы обеспокоены тем, что сейчас Кадыров использует в качестве оправдания пандемию коронавируса для нарушения прав человека в Чеченской республике", - говорится в заявлении.

"Мы без колебаний используем все находящиеся в нашем распоряжении меры для того, чтобы за эти нарушения последовала ответственность", - отметил в твиттере Помпео, комментируя принятые меры.

"Мы обращаемся и другим странам-единомышленницам принять аналогичные меры", - подчеркнули в госдепе.