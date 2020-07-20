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СНГ 20.07.2020 19:55

Кадыров о санкциях: мы принимаем бой

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение его в санкционный список госдепа США.

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - написал Кадыров в своём Telegram.

К сообщению он приложил фотографию, на которой он стоит в оружейной и держит в руках две винтовки.

Ранее в понедельник Государственный департамент США в понедельник внес Кадырова в "черный список" в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека.

Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также его дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.

В МИД РФ уже пообещали ответить "зеркально" на эти шаги США, хотя и отметили, что сделать это будет непросто.

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Тэги: РОССИЯ, КАДЫРОВ, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]