Кадыров о санкциях: мы принимаем бой

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение его в санкционный список госдепа США.

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - написал Кадыров в своём Telegram.

К сообщению он приложил фотографию, на которой он стоит в оружейной и держит в руках две винтовки.

Ранее в понедельник Государственный департамент США в понедельник внес Кадырова в "черный список" в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека.

Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также его дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.

В МИД РФ уже пообещали ответить "зеркально" на эти шаги США, хотя и отметили, что сделать это будет непросто.