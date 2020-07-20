В МИД РФ обещают придумать, как ответить на внесение Кадырова в санкционный список США

В МИД РФ заявили, что придумают вариант ответа на внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список госдепа США, но принять зеркальные меры будет сложно.

"Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в понедельник Государственный департамент США в понедельник внес Кадырова в "черный список" в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека.

Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также его дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.