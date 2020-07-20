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СНГ 20.07.2020 19:58

В МИД РФ обещают придумать, как ответить на внесение Кадырова в санкционный список США

В МИД РФ заявили, что придумают вариант ответа на внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список госдепа США, но принять зеркальные меры будет сложно.

"Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в понедельник Государственный департамент США в понедельник внес Кадырова в "черный список" в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека.

Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также его дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, КАДЫРОВ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]