В МИД РФ обещают придумать, как ответить на внесение Кадырова в санкционный список США

В МИД РФ заявили, что придумают вариант ответа на внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список госдепа США, но принять зеркальные меры будет сложно.
"Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в понедельник Государственный департамент США в понедельник внес Кадырова в "черный список" в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека.
Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также его дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.
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