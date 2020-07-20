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Транспорт и связь 20.07.2020 21:02

Россия и Узбекистан обсуждают создание совместного авиалоукостера

Россия и Узбекистан думают над созданием совместного авиационного лоукостера.

Такие планы, согласно сообщению Минтранса РФ, обсуждались в понедельник на заседании подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Российскую сторону представлял первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации Александр Нерадько, узбекскую - министр транспорта республики Эльер Ганиев.

"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества (...) Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов", - говорится в сообщении.

В РФ в настоящее время работает один авиалоукостер - входящая в группу "Аэрофлот" "Победа".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ЛОУКОСТЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]