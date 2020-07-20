Россия и Узбекистан обсуждают создание совместного авиалоукостера

Россия и Узбекистан думают над созданием совместного авиационного лоукостера.
Такие планы, согласно сообщению Минтранса РФ, обсуждались в понедельник на заседании подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Российскую сторону представлял первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации Александр Нерадько, узбекскую - министр транспорта республики Эльер Ганиев.
"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества (...) Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов", - говорится в сообщении.
В РФ в настоящее время работает один авиалоукостер - входящая в группу "Аэрофлот" "Победа".
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